В Башкирии более чем за 2 млрд рублей построят круглогодичный детский лагерь

09:20, 21 янв 2022

В Зауралье намерены построить круглогодичный центр отдыха и оздоровления детей. Концепцию возведения объекта рассмотрели на «Инвестчасе», сообщает пресс-служба администрации главы РБ.







Центр будет сочетать образовательное, спортивное, оздоровительное и профориентационное направления. В его создание намерены вложить 2,2 млрд рублей, он будет рассчитан на 350 мест.



Инициатором выступает компания «Национальный оператор детского отдыха» (Roscamps), объект планируют построить на условиях концессии.



Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона детально проработать параметры проекта, а также перспективы развития системы детского отдыха с учетом работы нового центра.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Всероссийского медицинского форума дал добро на строительство двух инфекционных больниц в Туймазах и Сибае.





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