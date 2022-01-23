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В Башкирии установили минимальный размер оплаты труда в 2022 году

В Башкирии установили минимальный размер оплаты труда в 2022 году

14:12, 23 янв 2022

Правительство Республики Башкортостан, Республиканский союз «Федерация профсоюзов РБ» и Союз работодателей РБ подписали соглашение о минимальной заработной плате в регионе. Об этом сообщили в Пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.



Соглашением установлено, что минимальная заработная плата работников в Башкирии, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций,  составит 14 200 рублей в месяц.

В состав минимальной заработной платы в Республике Башкортостан не включаются районный коэффициент, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата за совмещение профессий.
Соглашение вступило в силу с 1 января 2022 года и действует до заключения нового регионального соглашения о минимальной заработной плате в Республике Башкортостан.

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Источник: gtrk.tv
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