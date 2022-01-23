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В Башкирии пассажирам электричек придется доплатить

В Башкирии пассажирам электричек придется доплатить

16:48, 23 янв 2022

В Башкирии для некоторых пассажиров пригородных поездов установят дополнительный сбор. Об этом предупредили в АО «Башкортостанская ППК».



Так, с 1 февраля при оплате билета прямо в электричках будут взимать 30 рублей. Это указано в «Правилах перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», утвержденных приказом Минтранса России.

Пассажирам рекомендуют приобретать проездные документы с помощью мобильного приложения, в пригородных кассах, а также терминалах самообслуживания.

Уточняется, что с граждан, осуществивших посадку на станциях, где нет касс, дополнительный сбор взиматься не будет.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии установили минимальный размер оплаты труда в 2022 году. В состав минимальной заработной платы в Республике Башкортостан не включаются районный коэффициент, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата за совмещение профессий.

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Источник: gorobzor.ru
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