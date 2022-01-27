Кто может получать детские пособия на ребенка до 3 лет кроме матери : Минтруда России

14:37, 27 янв 2022

Минтруд России разъяснил, кто может подать заявление на назначение ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. Пояснения ведомство предоставило в своем Instagram-аккаунте.







В частности, с заявлением на выплату может обратиться женщина, усыновившая первого или второго ребенка. Если матери нет или она лишена родительских прав, подать документы может отец ребенка или усыновитель. Этим же правом наделены опекуны при отсутствии у ребенка родителей или при лишении их родительских прав.



В ведомстве напомнили, что дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ. Для назначения детской выплаты на первого ребенка заявление нужно подать в орган соцзащиты или МФЦ. На второго — в Пенсионный фонд РФ или МФЦ.

В начале 2022 года изменились правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Теперь выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.





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