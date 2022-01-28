Минруда России планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС)

09:26, 28 янв 2022

Министерство труда РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру. Предполагается, что данная мера позволит увеличить социальные выплаты в полтора раза, а также сделает получение услуг более удобным благодаря единой цифровой платформе.







«Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — и предложить работодателям общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза. Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минтруда, посвященные модели реорганизации ПФР и ФСС.

Так, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, который составляет 40% от средней зарплаты, составит 57,4 тысячи рублей вместо 37,9 тысячи рублей, а пособие по беременности и родам — 660,9 тысячи рублей вместо 435,9 тысячи рублей. Также вырастет и пособие по временной нетрудоспособности.



Отмечается, что в управлении фонда появится новый орган — наблюдательный совет. В его состав будут входить семь человек: «представители работодателей и профсоюзов, Совет федерации и Госдумы, вице-премьер — координатор РТК, глава Минтруда и сам председателя фонда», сообщает издание. При этом координировать работу фонда также будет Минтруд.





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