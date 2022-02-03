МРОТ в Башкортостане в 2022 году превысил 16,3 тысячи рублей

11:11, 03 фев 2022

С 1 января минимальный размер оплаты труда в Башкирии увеличили до 16 330 рублей. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова в программе «Вести.Интервью».







«С 1 января в соответствии с федеральным законом минимальный размер оплаты труда увеличился на 8,6% и составил 13890 рублей. Перемножив это на уральский коэффициент, мы получаем определенную сумму. Но в нашей республике мы договорились с работодателями и профсоюзами о большей величине по сравнению с федеральным МРОТом — 14200 рублях. Важно, что с 1 января в нашей республике, в соответствии с соглашением о минимальной заработной плате, ее размер составляет 16330 рублей», — подчеркнула руководитель ведомства.

Она напомнила, что в Башкирии вознаграждение за труд при полном рабочем дне не может быть ниже такой суммы.





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