По Уфе начал ездить электробус

19:01, 08 фев 2022

Сегодня, 8 февраля, на линию пассажирских перевозок в Уфе впервые в тестовом режиме вышел электробус «КАМАЗ». Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба предприятия.







Транспорт курсирует по маршруту троллейбуса №2 («Бульвар Славы – Телецентр»). Протяженность рейса составляет 27 километров. Предполагается, что за смену машина совершит 6-7 кругов.



Машина будет перевозить пассажиров на протяжении двух месяцев. Стоимость проезда на нем составляет столько же, сколько на трамваях и троллейбусах: 22 рубля наличным расчетом и банковском картой, 18 рублей – по единой транспортной карте «Алга». По окончании тест-драйва Управление инфраструктурой транспорта Уфы даст экспертную оценку эксплуатации электробуса.





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Фото: vk.com/ufa_elektro