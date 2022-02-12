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Стало известно, почему закрылся кинотеатр «Искра IMAX» в Уфе

Стало известно, почему закрылся кинотеатр «Искра IMAX» в Уфе

09:19, 12 фев 2022

Стало известно, по какой причине закрылся уфимский кинотеатр «Искра IMAX». В картотеке Арбитражного суда Башкирии появилась о том, что питерская компания «Невафильм» подала иск в суд с требованием признать кинокомплекс банкротом.

В 2014 году истец и ответчик заключили договор о поставке оборудования и ее установки, а также о гарантийном обслуживании комплекта кинотеатральной техники. Стоимость оборудования составила 65 630 евро, а монтажные и пуско-наладочные работы обошлись в 2600 евро.

Питерская компания все свои обязательства по договору выполнила. Однако, в свою очередь, «Искра», как утверждает «Невафильм», заплатила лишь 31 965,43 евро, тем самым оплатив установку оборудования и частично его стоимость.

В связи с этим питерская компания обратилась с иском в суд о взыскании задолженности. Летом 2021 года Арбитражный суд Башкирии его удовлетворил и постановил взыскать с «Искры» долг и неустойку. Таким образом, «Невафильм» отсудила 71 056,07 евро.

Осенью прошлого года «Невафильм» подало еще один иск – уже о признании «Искры» банкротом. Первоначально заседание было назначено на 1 декабря 2021 года, однако дата уже несколько переносилась. Как следует из информации, опубликованной на сайте Арбитражного суда республики, сейчас процесс назначен 3 март 2022 года.

Напомним, кинотеатр «Искра» закрылся год назад. Как заявили тогда владельцы комплекса, приостановить работу пришлось из-за коронавирусной пандемии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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