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В России увеличился размер ряда социальных выплат

В России увеличился размер ряда социальных выплат

09:59, 13 фев 2022

Минтруд РФ сообщил об увеличении некоторых видов выплат. Они выросли с 1 февраля 2022 года. Так, материнский капитал сейчас составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка; 693,1 тысячи рублей на второго или последующего ребенка, если семья не получала материнский капитал прежде и 168,6 тысячи рублей на второго ребенка, если был получен маткапитал на первого.

В ведомстве напомнили, что на выплату материнского капитала имеет каждая семья, независимо от того, работала мама до родов или нет.

Беременной жене военнослужащего, который проходит военную службу по призыву, выплачивают единовременное пособие. Его сумма также возросла с 1 февраля 2022 года и составила 32 420,77 рубля. Если отец ребенка служит по призыву, маме будут выплачивать ежемесячное пособие до трех лет. С 1 февраля оно увеличилось до 13 894,61 рубля.

В министерстве подчеркнули, что если женщина до родов не работала и за нее работодатели не отчисляли страховые взносы в Фонд соцстраха, то она все равно будет получать пособия. Так, ей полагается единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2022 года его размер составляет 20 472,77 рубля.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан с 1 февраля нынешнего года повышен до 7 677,8 рубля.

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Источник: i-gazeta.com
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