В Башкирии фермеров на 2 года освободили от уплаты единого сельхозналога

10:27, 14 фев 2022

Депутаты Башкирии приняли закон об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога в республике. Документ подписал Радий Хабиров.







— Все сельхозпроизводители, которые применяют специальный налоговый режим и платят единый сельскохозяйственный налог, освобождены от его уплаты на период с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года, — сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. — В соответствии с федеральным законом субъекты России имеют возможность устанавливать дифференцированные налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу в пределах от 0% до 6%. На территории Башкортостана установлена единая для всех плательщиков ставка — 0%.



Парламентарии ожидают роста экономической активности бизнеса в сельском хозяйстве.

— Сумма, которую недополучит консолидированный бюджет республики, будет компенсирована, — сказал Константин Толкачев. — Сельхозпроизводители смогут направить освободившиеся средства на пополнение оборотных средств, покупку техники, модернизацию ферм или решение других первоочередных задач. В конечном итоге мера налогового стимулирования приведет к росту объемов сельхозпроизводства и созданию новых рабочих мест.





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Фото: pexels