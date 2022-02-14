Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии фермеров на 2 года освободили от уплаты единого сельхозналога

В Башкирии фермеров на 2 года освободили от уплаты единого сельхозналога

10:27, 14 фев 2022

Депутаты Башкирии приняли закон об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога в республике. Документ подписал Радий Хабиров.

— Все сельхозпроизводители, которые применяют специальный налоговый режим и платят единый сельскохозяйственный налог, освобождены от его уплаты на период с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года, — сообщил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. — В соответствии с федеральным законом субъекты России имеют возможность устанавливать дифференцированные налоговые ставки по единому сельскохозяйственному налогу в пределах от 0% до 6%. На территории Башкортостана установлена единая для всех плательщиков ставка — 0%.

Парламентарии ожидают роста экономической активности бизнеса в сельском хозяйстве.

— Сумма, которую недополучит консолидированный бюджет республики, будет компенсирована, — сказал Константин Толкачев. — Сельхозпроизводители смогут направить освободившиеся средства на пополнение оборотных средств, покупку техники, модернизацию ферм или решение других первоочередных задач. В конечном итоге мера налогового стимулирования приведет к росту объемов сельхозпроизводства и созданию новых рабочих мест.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: pexels
Читайте также

В Башкирии планируют освободить фермеров от уплаты единого сельхозналога на три года
Экономика в Башкирии
В Башкирии планируют освободить фермеров от уплаты единого сельхозналога на три года
В Башкирии изменили режим продажи алкоголя в новогодние каникулы
Потребитель в Башкирии
В Башкирии изменили режим продажи алкоголя в новогодние каникулы
Жителям Башкирии дадут отсрочку на уплату имущественного налога
Общество в Башкирии
Жителям Башкирии дадут отсрочку на уплату имущественного налога
В Башкирии вступили в силу несколько новых законов
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вступили в силу несколько новых законов
В Башкирии для многодетных семей может появиться еще одна льгота
Политика в Башкирии
В Башкирии для многодетных семей может появиться еще одна льгота
Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР
Человек и закон в Башкирии
Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР
Госдума приняла закон о налоговых льготах для предпенсионеров
Человек и закон в Башкирии
Госдума приняла закон о налоговых льготах для предпенсионеров
В Башкирии многодетные семьи усыновившие ребенка освободят от транспортного налога
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи усыновившие ребенка освободят от транспортного налога


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: