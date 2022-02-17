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В России депутаты Госдумы приняли закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента

В России депутаты Госдумы приняли закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента

08:44, 17 фев 2022

Таким образом, пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Закон касается около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года», - сказал ранее Володин.

Он напомнил, что аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. «Принятый в январе Государственной Думой закон также имел обратную силу: проиндексированные на 8,6 процента пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию к уже полученной пенсии», - отметил спикер Думы.

Приняв закон, Дума реализовала поручение, которое дал президент Владимир Путин.


Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, дополнительные расходы составят в 2022-2024 годах 154,3 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году - 63,4 миллиарда рублей, в 2023 году - 42,5 миллиарда рублей и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.

Сначала, в соответствии с внесенным документом, будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6 процента от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года.

Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4 процента - это связано с тем, что с этой даты на 4 процента будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий (4 процента - уровень прогнозной инфляции, деньги уже заложены в федеральном бюджете).



Чтобы сохранить военные пенсии и после 1 октября 2022 года на прежнем уровне - плюс 8,6 процента к текущему уровню - правительство предлагает подойти к проблеме с двух сторон: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74,0 процента до 77,41 процента), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6 процента.

В результате все категории военных пенсионеров весь год будут получать повышенную на 8,6 процента пенсию.

Между тем, следует из пояснительной записки, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.

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Источник: i-gazeta.com
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