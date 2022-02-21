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В Башкирии построят конноспортивный комплекс с парком отдыха

В Башкирии построят конноспортивный комплекс с парком отдыха

14:27, 21 фев 2022

В Благовещенске планируют построить конноспортивный комплекс с парком отдыха. Стоимость проекта составит 224 млн рублей. Об этом сообщает правительство РБ.

«Реализация проекта положительно повлияет на расширение возможностей по занятию спортом для жителей города, а также проведению досуга», — сообщил руководитель Минэкономразвития и инвестполитики РБ Рустам Муратов.

Инвестором выступает ООО «Аттика». Компанию включили в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск».

В инфраструктуру комплекса войдут конюшни, автоматические водилки-тренажеры, крытый манеж для круглогодичных тренировок и открытые поля. Кроме того, там будут функционировать кафе и дома для отдыха.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: правительство РБ
Теги: Благовещенский район
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