В Башкирии построят конноспортивный комплекс с парком отдыха
14:27, 21 фев 2022
В Благовещенске планируют построить конноспортивный комплекс с парком отдыха. Стоимость проекта составит 224 млн рублей. Об этом сообщает правительство РБ.
«Реализация проекта положительно повлияет на расширение возможностей по занятию спортом для жителей города, а также проведению досуга», — сообщил руководитель Минэкономразвития и инвестполитики РБ Рустам Муратов.
Инвестором выступает ООО «Аттика». Компанию включили в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск».
В инфраструктуру комплекса войдут конюшни, автоматические водилки-тренажеры, крытый манеж для круглогодичных тренировок и открытые поля. Кроме того, там будут функционировать кафе и дома для отдыха.