Жители Башкирии пожаловались на странные сбои у банков

08:48, 26 фев 2022

Жители Уфы пожаловались на сбои в работе крупнейших банков. Горожане отметили, что в течение дня не могли зайти в приложения ВТБ и Сбера — удалось лишь к вечеру.







«Приложение ВТБ не работает, за целый день удалось зайти один раз. Все время пишет, что ведутся профилактические работы. Кроме того, при попытке обмена долларов на рубли цена покупки у ВТБ 72 рубля за доллар, а продают 85. То есть покупную оставили какая была, а продажную подняли. Вообще, наверное, надо снять все деньги со счета», — написал Хамит Киреев.

«Приложение Сбера на смартфоне зависало при авторизации — картинка после авторизации останавливалась и ничего не происходило. И так каждый раз — получилось зайти только к вечеру. При этом с оплатой картой проблем не было — в течение дня платил в нескольких местах», — отметил Марат Ахметшин.





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