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С 1 марта 2022 года владельцев жилья в России ждут новые изменения

С 1 марта 2022 года владельцев жилья в России ждут новые изменения

09:27, 26 фев 2022

1 марта текущего года в России вступят в силу новые Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные приказом Минстроя РФ от 14 мая 2021 года № 292/пр.

Новые правила представляют собой, по сути, памятку для проживающих, где сконцентрированы все действующие на данный момент права и обязанности собственников, а также нанимателей квартир. В частности, это такие обязанности, как: содержать жилье в надлежащем состоянии, не нарушать права соседей, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и так далее.

Новых пунктов не так много. Так, для нанимателей жилья по соцнайму вводится новая обязанность: они должны будут незамедлительно сообщать наймодателю о неисправности квартиры либо сантехники и иного оборудования.

Также наниматели муниципального жилья могут делать перепланировку и переустройство только с предварительного согласия наймодателя жилья.

Кроме того, сохранится обязанность допуска в жилье работников наймодателя, а также представителей органов госконтроля и надзора для осмотра и ремонтных работ.

Новые правила будут действовать с 1 марта 2022 года в течение шести лет, сообщили специалисты. 

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Источник: i-gazeta.com
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