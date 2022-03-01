Когда жителям Башкирии выплатят пенсии за март 2022 года

16:37, 01 мар 2022

Как сообщило Отделение Пенсионного фонда РФ по РБ ,доставка пенсий начнется 3 марта. 5 и 7 марта состоится досрочная выплата пенсий за 8-е число текущего месяца.



Финансово-кредитные организации будут производить перечисления в сроки, установленные договорами, начиная с 11 марта текущего года.







Как проинформировали в Пенсионном фонде, в следующем месяце пенсии и социальные выплаты будут произведены в соответствии с установленными сроками, которые указаны в квитанциях к получению пенсий за февраль.



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Фото: из архива newsbash.ru