Когда жителям Башкирии выплатят пенсии за март 2022 года
16:37, 01 мар 2022
Как сообщило Отделение Пенсионного фонда РФ по РБ ,доставка пенсий начнется 3 марта. 5 и 7 марта состоится досрочная выплата пенсий за 8-е число текущего месяца.
Финансово-кредитные организации будут производить перечисления в сроки, установленные договорами, начиная с 11 марта текущего года.
Как проинформировали в Пенсионном фонде, в следующем месяце пенсии и социальные выплаты будут произведены в соответствии с установленными сроками, которые указаны в квитанциях к получению пенсий за февраль.