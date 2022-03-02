Стало известно, будет ли работать IKEA в Башкирии

12:56, 02 мар 2022

Представители шведской сети мебельной компании IKEA ответили на вопрос о возможном уходе компании из России после введения санкций. Напомним, одно из представительств работает и в Уфе. В IKEA заявили, что продолжают работать в штатном режиме.



— Магазины IKEA работают в прежнем режиме, — сообщили в сети.







Издание Уфа1 обратилось на горячую линию компании за комментарием по поводу цен. Представитель заявила, что никаких перебоев с поставками в Уфу пока не наблюдается.



— Цены поднялись на некоторые виды товаров, на бытовую технику, но на тысячу-две рублей, — сказала оператор горячей линии.



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Фото: яндекс карты