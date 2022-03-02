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Стало известно, будет ли работать IKEA в Башкирии

Стало известно, будет ли работать IKEA в Башкирии

12:56, 02 мар 2022

Представители шведской сети мебельной компании IKEA ответили на вопрос о возможном уходе компании из России после введения санкций. Напомним, одно из представительств работает и в Уфе. В IKEA заявили, что продолжают работать в штатном режиме.

— Магазины IKEA работают в прежнем режиме, — сообщили в сети.

Издание Уфа1 обратилось на горячую линию компании за комментарием по поводу цен. Представитель заявила, что никаких перебоев с поставками в Уфу пока не наблюдается.

— Цены поднялись на некоторые виды товаров, на бытовую технику, но на тысячу-две рублей, — сказала оператор горячей линии.

Ранее стало известно, когда жителям Башкирии выплатят пенсии за март 2022 года.

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Источник: ufa1.ru
Фото: яндекс карты
Теги: Уфа
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