В 2022 году в Калтасинском районе Башкирии начнется благоустройство набережной

14:13, 03 мар 2022

В 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Калтасы Калтасинского района благоустроили «Парк отдыха» с детской площадкой рядом с РДК.







На 2022 год запланирован I этап благоустройства набережной в селе Калтасы.



Чтобы это стало возможно, с 26 апреля по 30 мая 2021 года калтасинцы принимали активное участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий. За четыре недели Всероссийского голосования приняли участие более 1 800 жителей Калтасинского района. Напоминаем, для голосования были предложены дизайн-проекты благоустройства набережных в селе Калтасы и в селе Кутерем. В текущем году будет реализован проект, набравший наибольшее количество голосов – набережная села Калтасы.

Ключевым условием участия в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» является ежегодное проведение электронного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в очередном году.



В 2022 году голосование по отбору территорий на 2023 год будет проводиться в период с 15 апреля по 31 мая. Жители муниципальных образований, участвующих в программе «Формирование комфортной городской среды», могут проголосовать онлайн, обратившись к волонтерам проекта, которых можно узнать по курткам, бейсболкам и повязкам с логотипом «Формирование комфортной городской среды».





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Фото: скриншот видео