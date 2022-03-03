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В России закрываются магазины IKEA

В России закрываются магазины IKEA

16:54, 03 мар 2022

Магазины IKEA в городах России и Белоруссии закрываются до 31 мая, передает ТАСС. Продажи остановлены и в обычных магазинах, и онлайн.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что IKEA приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, а также приостановить все производственные операции. При этом особо отмечается, что магазины в городах России закроются, а торговый центр «МЕГА» будет продолжать работать. Это, по мнению компании, сможет обеспечить доступ россиян к предметам первой необходимости.

— Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников IKEA. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе, — говорится в заявлении.

Сейчас в России 14 магазинов IKEA.

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Источник: ufa1.ru
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