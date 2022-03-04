В Башкирии автодилеры сообщили о перебоях поставок автомобилей ВАЗ

10:25, 04 мар 2022

Уфимские автодилеры готовятся к перебоям в поставках автомобилей «Лада». Это связано с приостановлением работ на двух крупных заводах из-за нехватки комплектующих.







— Если завод не будет работать, то и поставок автомобилей не будет. На заказ мы сейчас не работаем. Автомобили в наличии у нас есть. Завод пока приостановил сборку на неограниченный срок. Мы еще не знаем, когда он заработает и на каких условиях, — цитирует сотрудника «Автодвор» РБК Уфа.



В компании «ТрансТехСервис» пока машины в наличии есть. Но в скором времени ожидаются проблемы с поставкой, а заказать автомобиль определенной комплектации будет практически невозможно.

— Заказать мы всегда можем, но вопрос в том, когда придет автомобиль и по какой цене. Например, прошлым летом, когда еще не было такой ситуации, у нас были клиенты, которые заказали «Гранту» хэтчбек синего цвета в определенной комплектации. Это было в начале августа. Машина эта пришла в начале января. А что сейчас будет — я не могу сказать, — рассказал сотрудник фирмы.



Кроме того, в марте прогнозируется повышение цен на новые автомобили ВАЗ. Поэтому желающим купить машину стоит поторопиться.





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