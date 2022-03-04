Два крупных предприятия Башкирии попали под санкции Запада

11:31, 04 мар 2022

В новый санкционный список вошли 42 организации. В частности меры затронут авиаремонтные и конструкторские бюро России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.







В санкционный список также вошли два предприятия, работающих на территории Республики Башкортостан. Речь идет о ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» и АО «Салаватский химический завод». Добавим, что УМПО занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей для военной авиации. Что касается АО «Салаватский химический завод», единственным учредителем которого является ОАО «Газпром нефтехим Салават», то предприятие производит продукцию для Госкорпорации «Роскосмос» и Министерства обороны России.

Напомним, что 24 февраля Владимиром Путиным была начата спецоперация на Украине. В ответ на действия России запад начал вводить все более и более серьезные санкции.





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