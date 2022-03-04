В Башкирии открылся придорожный комплекс стоимостью 140 млн рублей

14:19, 04 мар 2022

В селе Михайловка Уфимского района открылся придорожный сервис «БашкортоСтанция». На открытии побывал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.







Объект расположился вдоль Западного обхода Уфы при выезде на трассу М-7. Стоимость проекта составила 140 млн рублей, в него входят кафе, АЗС, АГНКС и минимаркет. Интерьер и экстерьер оформлен с использованием элементов национальной айдентики, рекомендованные Концепцией развития придорожного сервиса в Башкирии. Работать на территории комплекса будут 15 сотрудников.

При этом инвестор, компания «ПИК», планирует построить гостиницу, станцию техобслуживания и автостоянку. Также компания занимается розничной продажей моторного топлива через собственную сеть АЗС UFAoil. В сеть входит 16 автозаправочных комплексов, включающих в себя АЗС, СТО, магазины, кафе, автомойки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram