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В Башкирии открылся придорожный комплекс стоимостью 140 млн рублей

В Башкирии открылся придорожный комплекс стоимостью 140 млн рублей

14:19, 04 мар 2022

В селе Михайловка Уфимского района открылся придорожный сервис «БашкортоСтанция». На открытии побывал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

Объект расположился вдоль Западного обхода Уфы при выезде на трассу М-7. Стоимость проекта составила 140 млн рублей, в него входят кафе, АЗС, АГНКС и минимаркет. Интерьер и экстерьер оформлен с использованием элементов национальной айдентики, рекомендованные Концепцией развития придорожного сервиса в Башкирии. Работать на территории комплекса будут 15 сотрудников.

При этом инвестор, компания «ПИК», планирует построить гостиницу, станцию техобслуживания и автостоянку. Также компания занимается розничной продажей моторного топлива через собственную сеть АЗС UFAoil. В сеть входит 16 автозаправочных комплексов, включающих в себя АЗС, СТО, магазины, кафе, автомойки.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа
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