Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Самсунг перестал поставлять смартфоны в Россию

Самсунг перестал поставлять смартфоны в Россию

09:52, 05 мар 2022

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию из-за геополитической обстановки в мире, цитирует ТАСС агентство Bloomberg.

Технологический гигант, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.

«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», — заявили в компании Samsung.

Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования.

Между тем, как сообщила позднее Lenta.ru, источник агентства Yonhap в Samsung объяснил, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». Поясняется, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом. При этом собеседник издания отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: pexels
Читайте также

«Автоваз» приостановил производство некоторых моделей, из-за дефицита электрокомпонентов
Экономика в Башкирии
«Автоваз» приостановил производство некоторых моделей, из-за дефицита электрокомпонентов
Башкирская компания «Башнефть» стала казахстанской
Общество в Башкирии / Это интересно
Башкирская компания «Башнефть» стала казахстанской
В России возник дефицит соли
Общество в Башкирии / Потребитель в Башкирии
В России возник дефицит соли
В смартфонах от Samsung нашли уязвимость, позволяющую заблокировать и удалить все данные в устройстве
Общество в Башкирии / Это интересно
В смартфонах от Samsung нашли уязвимость, позволяющую заблокировать и удалить все данные в устройстве


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: