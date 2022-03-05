Самсунг перестал поставлять смартфоны в Россию

09:52, 05 мар 2022

Южнокорейская компания Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию из-за геополитической обстановки в мире, цитирует ТАСС агентство Bloomberg.







Технологический гигант, выпускающий, в частности, смартфоны и чипы, приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.



«Наша приоритетная задача — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и [членов] их семей», — заявили в компании Samsung.



Южнокорейская телекоммуникационная компания Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников, телекоммуникационного оборудования.

Между тем, как сообщила позднее Lenta.ru, источник агентства Yonhap в Samsung объяснил, что причиной прекращения поставок в Россию стала «проблема с отправкой товаров». Поясняется, что ситуация связана с физической невозможностью доставить продукцию компании и сложностями с экспортом. При этом собеседник издания отметил, что компания сейчас разрабатывает ответные меры.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pexels