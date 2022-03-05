Куда выгоднее сегодня вложить деньги в России: топ-7 банков

10:23, 05 мар 2022

Российские банки пытаются завлечь клиентов с помощью повышения процентных ставок по вкладам. В Башкирии максимальная доходность составляет 22%. Мы собрали топ-7 банков с самыми высокими ставками по вкладам.







Самая высокая ставка — в ВТБ. Ставка по полугодовому вкладу «Новое время» достигает 22,93%, сумма вклада — от 1 тысячи до 1 млн рублей. Кроме того, до 21% повысилась базовая ставка по накопительному счету «Сейф». К первому открытому и пополненному с 1 марта 2019 года счету «Сейф» или «Копилка» применяется повышенная ставка 24%.



В «Абсолют банке» при открытии вклада «Абсолютный максимум+» на срок от 31 дня ставка составит 22%. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальный срок — 1080 дней.



Сразу в нескольких банках максимальные ставки достигли 21%. Так, Уралсиб повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон». Теперь при размещении на 91 день ставка составляет 21% годовых, на 181 день — 19%, на 367 дней — 11,5%, на 1100 дней — 9,6%. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей.

Самым выгодным вкладом в Сбербанке является «СберВклад». Если разместить деньги на срок от 91 до 180 дней, ставка составит 21%, от 181 до 365 дней — 16%, на 366 дней —13%. Минимальная сумма вклада должна составлять 100 тысяч рублей.



РоссельхозБанк повысил ставку по вкладу «Премиум Доходный». Если вы хотите вложить денежные средства на срок от 3 до 6 месяцев, ставка составит 20,90%, на 9 месяцев — 14,90%, на 1 год 1 месяц — 11,90%, на срок от 1,5 до 2 лет —11%, на 3 года — 9,90%. Сумма вклада должна составлять от 500 тысяч рублей.

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Также выгодные условия наблюдаются вПри размещении денег на «Альфа-Вклад» на 3 месяца ставка составляет 20,34%, на 6 месяцев — 19,77%, на 9 месяцев — 15,77%, на 1 год — 10,47%, на 1,5 года — 10,74%, на 2 года — 11,02%, на 3 года — 11,61%. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей.Завершает рейтинг банк. В нем ставка составляет 18%, доходность выросла до 19,56%. Срок вклада — от 3 до 24 месяцев, минимальная сумма — 50 тысяч рублей.



