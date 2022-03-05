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Россиян предупредили об опасности лишения материнского капитала

Россиян предупредили об опасности лишения материнского капитала

11:20, 05 мар 2022

Существует опасность потерять маткапитал в случае, если его использовали на улучшение жилищных условий и при этом не выделили долю супругу и детям. Эту информацию опубликовали на портале Госуслуг.

«Если материнский капитал использован на улучшение жилищных условий, необходимо выделить доли всем членам семьи: супругу, всем детям, в том числе рожденным позднее. Если доли не выделены Пенсионный фонд или прокуратура вправе: потребовать возврата маткапитала в бюджет, — сообщается в telegram-канале Госуслуг.

Также отмечается, что в случае невыполнения этого условия надзорный орган вправе оспорить сделку по продаже квартиры в судебном порядке, а также выступить с требованием о выделении долей. С точки зрения уголовного законодательства РФ такие действия можно расценивать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

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Источник: ura.news
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