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Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября

Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября

11:29, 05 мар 2022

Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября, таким образом россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госдумы.

«Граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут оформить кредитные каникулы до 30 сентября. Заемщик вправе обратиться к кредитору для отсрочки платежей как потребительских, так и ипотечных кредитов», — говорится в сообщении Госдумы.

Ранее этот закон одобрили в Совете Федерации РФ. Оформить кредитные каникулы можно с 1 марта 2022 года. В Госдуме планируют обсудить дополнительные срочные меры поддержки россиян.

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Источник: ura.news
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