В Башкирии построят логистический центр OZON

Маркетплейс OZON построит в башкирском городе Благовещенске логистический центр за 2 млрд рублей. Уфимское подразделение компании было включено в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития. Об этом 5 марта сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Чиновник отметил, что создание комплекса «позволит увеличить количество локальных продавцов и предоставит им возможность пользоваться инфраструктурой маркетплейса». На базе предприятия будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест.
Центр будет осуществлять приемку и хранение товаров, а также их упаковку и отгрузку. Также он будет обрабатывать возвраты. Построить комплекс планируется до 2028 года.