Сбербанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

10:28, 06 мар 2022

Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.







«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будет ограничено.

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Фото: из архива newsbash.ru