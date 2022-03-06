Сбербанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России
10:28, 06 мар 2022
Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будет ограничено.