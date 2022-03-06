Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Сбербанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

Сбербанк заявил, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

10:28, 06 мар 2022

Карты Сбербанка Visa и Mastercard продолжат действовать, решение международных платежных систем об ограничении своей работы в РФ не повлияет на операции внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», — передает заявление пресс-службы РИА «Новости». Отмечается, что совершение платежей за границей и в зарубежных интернет-магазинах российскими картами будет ограничено.

Читайте также:

Куда выгоднее сегодня вложить деньги в России: топ-7 банков
Ранее сообщалось о том, что Госдума разрешила россиянам не платить за ипотеку до октября.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru
Читайте также

Visa и MasterCard не собираются прекращать работу в России
Экономика в Башкирии
Visa и MasterCard не собираются прекращать работу в России
MasterCard присоединяется к российской национальной системе платежных карт
Экономика в Башкирии
MasterCard присоединяется к российской национальной системе платежных карт
Итоги финансовой блокады Visa и MasterCard Крыму
Экономика в Башкирии
Итоги финансовой блокады Visa и MasterCard Крыму
Сбербанк опроверг информацию о введении ограничения на выдачу наличных
Экономика в Башкирии
Сбербанк опроверг информацию о введении ограничения на выдачу наличных


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: