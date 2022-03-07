В Башкирии, из-за спецоперации на Украине, отменили международный конгресс пчеловодов

09:56, 07 мар 2022

Международный конгресс пчеловодов «Апимондия-2022», который должен был пройти в Уфе в сентябре, отменили из-за российской спецоперации на Украине. Об этом накануне вечером, 6 марта, сообщил в соцсетях фестиваля президент «Апимондии» Джефф Петтис.







От его имени в Facebook были опубликованы текстовое и видеообращения, которые мы не можем привести в полном виде из-за содержащихся в них высказываний, которые по новому закону могут быть расценены как фейки об использовании Вооруженных сил РФ (читайте подробнее об этом законе по ссылке).



— Исполнительный совет «Апимондии» на этой неделе единогласно проголосовал за отмену запланированного конгресса в Уфе, — сообщил Петтис. — Знайте, что мы слышали все ваши голоса в эти тяжелые дни. Мы с нетерпением ждем проведения конгресса «Апимондии» в Сантьяго (Чили) в 2023 году, там пчеловоды и исследователи из всех стран снова смогут встретиться. Мы можем организовать несколько симпозиумов до конгресса: пожалуйста, следите за обновлениями на нашем веб-сайте.

Президент организации отметил, что решение об отмене мероприятия «не далось легко», и поблагодарил всех членов совета, проголосовавших за него.





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