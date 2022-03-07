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TikTok приостанавливает работу в России

TikTok приостанавливает работу в России

10:12, 07 мар 2022

Социальная сеть TikTok приостанавливает свою работу на территории России - речь идет о распространении нового контента и ведении прямых эфиров. Сохранится лишь обмен сообщениями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 6 марта в Twitter.

«В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона. На нашу службу обмена сообщениями это не окажет влияния», — сказано в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне утвердил закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. Статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При наличии отягчающих обстоятельств и если нарушение повлекло тяжкие последствия, наказание может увеличиться до 15 лет лишения свободы.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из открытых источников
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