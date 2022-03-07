В Башкирии малоимущим гражданам выделят порядка 580 млн рублей

16:46, 07 мар 2022

В Башкирии малоимущим гражданам власти республики выделят около 579,3 миллионов рублей. Как заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, полученные деньги граждане имеют возможность потратить на профессиональное переобучение, открытие собственного дела или же на ведение личного подсобного хозяйства.







Чиновник также отметила, что в рамках выделенных средств планируется заключение более 5 250 социальных контрактов. По состоянию на 5 марта 2022 года уже заключено 729 договоров.



Социальный контракт заключается между гражданином и государством на срок от трех до 12 месяцев. В течение данного времени сотрудники социальной защиты следят за программы и оценивают эффективность предложенных мер.

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