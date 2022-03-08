Кому положена новая выплата на детей от Путина и как ее получить

18:58, 08 мар 2022

Новую выплату от президента РФ Владимира Путина в размере до регионального прожиточного минимума получат семьи с детьми от восьми до 16 лет, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.







«Новая мера поддержки для семей с невысокими доходами — ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход — ниже прожиточного минимума», — указано в telegram-канале Минтруда.

Если в семье несколько детей этого возраста, то выплата положена на каждого ребенка. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично. Пособие будут начислять на карты «Мир». Выплату будут рассчитывать с 1 апреля, деньги начнут приходить получателям с 1 мая. При назначении будут учитывать доходы, имущество и заработок семьи.

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