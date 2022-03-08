Минтруда РФ озвучило размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет

19:18, 08 мар 2022

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.



Размер детского ПМ в 2022 году в среднем по стране составляет 12 274 рубля.







— Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей, — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24».



О новой выплате ночью объявил Владимир Путин. Выступая с праздничным обращениям к женщинам, президент подчеркнул, что государство будет делать всё для поддержки семьи — это его «безусловный приоритет». Путин напомнил, что в стране уже получают выплаты беременные женщины, семьи с невысокими доходами и родители-одиночки.

— Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — заявил президент.



Новая мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат уже в мае.



По схожей схеме рассчитывается выплата на детей от 3 до 7 лет — государство поддерживает семью, если она является нуждающейся, а размер выплаты зависит от доходов родителей. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ. Если вместе с пособием семья все равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25%. Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. При назначении пособия также проводится оценка имущества и действует правило «нулевого дохода»: нужно, чтобы у каждого из взрослых членов семьи был какой-то заработок — стипендия, пенсия, зарплата или доход от предпринимательской деятельности.

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