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Жители Башкирии смогут воспользоваться туристическим кешбэком и вернуть часть денег за отдых

Жители Башкирии смогут воспользоваться туристическим кешбэком и вернуть часть денег за отдых

11:31, 09 мар 2022

С 15 марта жители Башкирии смогут воспользоваться туристическим кешбэком и вернуть часть денег за отдых. Об этом сообщает правительство РБ.

Этап продаж туров с кешбэком продлится до 23:59 мск 1 мая. Отправиться в поездку можно будет с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз – с начала навигации до 1 июля.

«Условия программы остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются поездки картами МИР – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, в максимуме – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено», – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.


На первом этапе программы в 2022 году, который стартовал 18 января и закончился 28 февраля, порядка 800 тысяч человек приобрели поездок с кешбэком на 15 млрд рублей. В соответствии с условиями, на карточки людям вернулось около 2,9 млрд рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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