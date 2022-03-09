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В Минсельхозе Башкирии рассказали о производстве сахара в республике в санкционных условиях

В Минсельхозе Башкирии рассказали о производстве сахара в республике в санкционных условиях

14:23, 09 мар 2022

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал о производстве сахара в республике в санкционных условиях. Об этом он сообщил сегодня, 9 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве республики.

Он рассказал, что семена сахарной свеклы закупаются из-за рубежа. Что касается рисков поставки семян, то, по его словам, проблем возникнуть не должно.

— В 16 районах ощущается дефицит семян, но при этом в других районах у нас они есть для продажи. Нужно перераспределить. Есть риски непоставки семян овощных культур и сахарной свеклы. Сегодня этот вопрос прорабатываем. До 1 апреля 100% семян, которые мы приобретаем за рубежом, будут на нашей территории, — доложил Фазрахманов.


Он также сообщил, что будет рассмотрен вариант покупки семян у отечественных производителей. Что касается посевов, и здесь будут изменения.

— Мы пересмотрели структуру площадей до апреля, она будет меняться. Мы увеличили посевные площади с кукурузы на зерно, а также сои, гречихи, сахарной свеклы, льна и кормовых культур, — рассказал министр сельского хозяйства.

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Источник: ufa1.ru
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