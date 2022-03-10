Министр торговли Башкирии рассказал, почему в магазинах пропал сахар

09:57, 10 мар 2022

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев рассказал, почему с полок магазинов пропал сахарный песок. 10 марта он написал разъяснительный пост в своих соцсетях. По его словам, в адрес ведомства «последние несколько дней поступает очень много обращений» по поводу наличия некоторых продуктов в маркетах.







– Многие российские предприятия, производящие продукты питания до этого работали с иностранными производителями по поставке данного продукта, сейчас у них такой возможности нет. Географию своих закупок они переориентировали на внутренний рынок, тем самым увеличив спрос на российский сахар. - написал чиновник.



Также на наличие сахарного песка в магазинах повлиял повышенный спрос со стороны населения, который в течение нескольких дней увеличился в разы. Магазины попросту физически не успевают привозить товар со складов и выставлять его на полки.





По словам Гусева, во время рабочих встреч представители производителей, дистрибьютеров и ритейла заявили, что увеличили объем закупаемого сахара. Это позволит наполнить им магазины «в кратчайшие сроки, а выравнивание ситуации с предложением стабилизирует ценообразование».



Отметим, что перед тем как сахар пропал из магазинов, на него стала расти цена. Министр связал это с рядом факторов, один из которых – то самое переориентирование закупок продукции на внутренний рынок. Также на стоимость повлиял баланс между спросом и предложением, наличие товара у производителя и затраты на производство, хранение, доставку и упаковку. Алексей Гусев добавил, что на рынке есть «отдельные игроки, которые решили недобросовестно воспользоваться сложившейся ситуацией» и сами взвинтили цены. Чиновник пообещал отработать вопрос с такими предпринимателями совместно с УФАС Башкирии.

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