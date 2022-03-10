По улицам столицы Башкирии будут курсировать новые троллейбусы
12:20, 10 мар 2022
По улицам Уфы будут ездить новые троллейбусы. Об этом в своих соцсетях рассказал и.о. мэра города Ратмир Мавлиев. Он провел выездное совещание совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.⠀
— В сентябре в рамках офсетного контракта предприятие выпустит 45 новых троллейбусов. Большая часть которых будет ездить по улицам Уфы. Плюсы этого вида транспорта: экологичность, вместимость и практичность, — сообщил Ратмир Мавлиев.
Он также отметил, что таких предприятий, как Уфимским трамвайно-троллейбусный завод, в стране есть еще два, поэтому важно оказывать ему поддержку. В планах у завода увеличить площадки производства. На совещании обсудили, чем и как власти могут помочь предприятию.