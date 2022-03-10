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По улицам столицы Башкирии будут курсировать новые троллейбусы

По улицам столицы Башкирии будут курсировать новые троллейбусы

12:20, 10 мар 2022

По улицам Уфы будут ездить новые троллейбусы. Об этом в своих соцсетях рассказал и.о. мэра города Ратмир Мавлиев. Он провел выездное совещание совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.⠀

— В сентябре в рамках офсетного контракта предприятие выпустит 45 новых троллейбусов. Большая часть которых будет ездить по улицам Уфы. Плюсы этого вида транспорта: экологичность, вместимость и практичность, — сообщил Ратмир Мавлиев.

Он также отметил, что таких предприятий, как Уфимским трамвайно-троллейбусный завод, в стране есть еще два, поэтому важно оказывать ему поддержку. В планах у завода увеличить площадки производства. На совещании обсудили, чем и как власти могут помочь предприятию.

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Источник: www.proural.info
Фото: социальные сети Ратмира Мавлиева
Теги: Уфа
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