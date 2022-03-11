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Как в Башкирии женщины могут увеличить размер пенсии

Как в Башкирии женщины могут увеличить размер пенсии

22:00, 11 мар 2022

В Башкирии объяснили, как женщинам с детьми увеличить размер пенсионных выплат. Женщинам периоды ухода за детьми при оформлении пенсии учитываются автоматически. По действующим правилам, это время включается в стаж мамы и увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РБ.

Источником информации для отражения периодов ухода на лицевом счете служат данные реестра ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях за материнским капиталом, а также сведения о единовременных выплатах семьям с детьми по Указам Президента. За счет такого информационного обмена в прошлом году Пенсионный фонд проактивно дополнил лицевые счета 4,7 миллиона женщин новыми сведениями.

Автоматическое включение информации об уходе за детьми в лицевые счета женщин каждый год увеличивает долю пенсий, оформляемых полностью дистанционно только по одному заявлению, без визита в клиентский офис и дополнительных подтверждающих документов.


Как пояснили в отделении ПФР по РБ, первые 1,5 года после рождения ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента при назначении пенсии.

 —  Такой же по продолжительности период ухода за вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты — 5,4. Уход за третьим или четвертым ребенком дает еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех детей, таким образом, может сформировать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, например, достаточно для выхода на пенсию по возрасту,  — констатировали в ведомстве.

Если женщина продолжает работать после рождения ребенка, при оформлении пенсии ей учитываются наиболее выгодные коэффициенты и стаж — за время трудоустройства либо за время, когда она могла бы осуществлять уход.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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