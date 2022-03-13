В Башкирии раздадут 90 млн рублей
09:48, 13 мар 2022
В Башкирии объявлен конкурс грантов Главы РБ среди некоммерческих организаций. Бюджет конкурса составляет 90 миллионов рублей.
Как отметили в Фонде содействия гражданскому обществу РБ, прием заявок на конкурс грантов стартует 14 марта. На денежную поддержку могут претендовать НКО, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты. Заявки принимаются по восьми: «Наука и образование», «Социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», «Культура, искусство и сохранение исторической памяти», «Охрана окружающей среды, создание комфортной среды проживания и защита животных», «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», «Защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества», «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта». Максимальный размер одного гранта может составить три миллиона рублей.
Заявки на конкурс принимаются на сайте фонда до 12 апреля включительно.
В 2020-2021 годах грантовую поддержку получили 258 проектов НКО на сумму более 380 миллионов рублей. Организаторы конкурса рассчитывают, что в этом году число участников и качество заявляемых проектов возрастет.