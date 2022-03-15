Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Стал известен максимальный размер пособия по безработице в Башкирии в 2022 году

Стал известен максимальный размер пособия по безработице в Башкирии в 2022 году

19:24, 15 мар 2022

В Башкирии максимальный размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента составляет 14 710,8 рубля. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге, посвященном ситуации на рынке труда в условиях санкций.

Такую сумму выплачивают оставшимся без работы гражданам ежемесячно в течение первых трех месяцев. Последующие три месяца размер пособия составляет 60 процентов от утраченного заработка, но не более 5 750 рублей в месяц. При этом минимальный размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента составляет 1 725 рублей.

Ленара Иванова отметила, что размеры пособий устанавливает ежегодно правительство РФ.


Она сообщила, что оставшимся без работы гражданам прежде всего нужно зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России».

«Если у человека возникают затруднения при заполнении формы на платформе, или у него нет возможности выйти в интернет, то все наши центры занятости готовы оказать всемерную помощь. Также можно обратиться в МФЦ. Там помогут зарегистрироваться на платформе и заполнить форму», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Читайте также:

Стало известно, что будет с пенсиями россиян
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Читайте также

В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
Экономика в Башкирии
В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить
Экономика в Башкирии
В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить
Стало известно, кто получит повышенное пособие по безработице
Экономика в Башкирии
Стало известно, кто получит повышенное пособие по безработице
В России утвердили размер пособий по безработице
Экономика в Башкирии
В России утвердили размер пособий по безработице


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: