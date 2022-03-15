Стал известен максимальный размер пособия по безработице в Башкирии в 2022 году

19:24, 15 мар 2022

В Башкирии максимальный размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента составляет 14 710,8 рубля. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге, посвященном ситуации на рынке труда в условиях санкций.







Такую сумму выплачивают оставшимся без работы гражданам ежемесячно в течение первых трех месяцев. Последующие три месяца размер пособия составляет 60 процентов от утраченного заработка, но не более 5 750 рублей в месяц. При этом минимальный размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента составляет 1 725 рублей.



Ленара Иванова отметила, что размеры пособий устанавливает ежегодно правительство РФ.





Она сообщила, что оставшимся без работы гражданам прежде всего нужно зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России».



«Если у человека возникают затруднения при заполнении формы на платформе, или у него нет возможности выйти в интернет, то все наши центры занятости готовы оказать всемерную помощь. Также можно обратиться в МФЦ. Там помогут зарегистрироваться на платформе и заполнить форму», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики.

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