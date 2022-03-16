В Минтруда Башкирии сообщили о вакансиях для граждан, потерявших работу

14:49, 16 мар 2022

В Башкирии ряд предприятий объявил о приостановке деятельности. Работники оказались в подвешенном состоянии. О том, как им действовать дальше, в ходе брифинга рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.







Министр сообщила, что в течение двух недель специалисты работают в усиленном режиме, отслеживают ситуацию на каждом предприятии республики, собирают информацию о планах по сокращению численности штата работников, переводу на неполную занятость, удаленный формат работы, возможном увольнении. Вся информация поступает в единый центр.



На данный момент, по словам Ленары Ивановой, ни одно предприятие с иностранным участием не закрылось. Произошла временная приостановка работы. Также ни одно предприятие не заявило о сокращении штата и ликвидации.



Министр подчеркнула, что работников этих предприятий по закону не должны отправлять в отпуск без содержания. С такой формулировкой работник может уйти только по своей инициативе, написав заявление по личным или семейным обстоятельствам. Вся организация массово уйти в отпуск без сохранения зарплаты не может. По трудовому кодексу, если предприятие приостанавливает работу по вине работодателя, обязано платить работникам 2/3 средней заработной платы.





Ленара Иванова отметила, что с прошлого года действует портал «Работа в России», где находится информация обо всех вакантных рабочих местах, и можно оставить свое резюме. Все работодатели с 1 января текущего года обязаны размещать там свои вакансии. Сейчас на портале размещено 48 тысяч вакансий. В том числе в сфере общественного питания требуется 630 поваров с заработной платой до 40 тысяч рублей, 200 официантов с зарплатой до 25 тысяч рублей, 90 мойщиков посуды с зарплатой до 22 тысяч рублей, 300 кухонных работников с зарплатой до 25 тысяч рублей. Также требуются 520 швей с зарплатой до 35 тысяч рублей, 580 менеджеров с зарплатой до 50 тысяч рублей, 350 воспитателей с зарплатой до 30 тысяч рублей, 700 операторов швейного оборудования с зарплатой до 30 тысяч рублей, 350 токарей с зарплатой до 70 тысяч рублей, 2350 слесарей с зарплатой до 55 тысяч рублей, 2300 водителей автомобилей с зарплатой до 60 тысяч рублей, 640 водителей автопогрузчиков с зарплатой до 45 тысяч рублей. Много вакансий в особой экономической зоне «Алга».



При необходимости граждане, оставшиеся без работы, могут обратиться в службу занятости и пройти бесплатное переобучение на более востребованную специальность.









Ленара Иванова добавила, что в республике работает антикризисный штаб. Уже разработан антикризисный план, где предусмотрены меры поддержки на случай, если много людей потеряют работы. Их будут переобучать и направлять в сферы, где требуются рабочие руки.





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