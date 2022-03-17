В России выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

20:02, 17 мар 2022

Выплаты на детей от восьми до 16 лет начнутся в мае. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, речь идет о поддержке семей с низкими доходами.







«В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», — сказал Михаил Мишустин.



Он отметил, что необходимо оперативно учитывать материальное положение таких семей и как можно быстрее направлять помощь. Особенно, поддержка важно, если родители потеряли работу.



О новой мере поддержки для семей с детьми объявил 8 марта президент России Владимир Путин. Условия для назначения новой выплаты аналогичны тем, которые предъявляются к получателям пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Семьи будут получать выплаты в размере 50, 75 или ста процентов от величины прожиточного минимума, установленного на ребенка в Башкирии. При назначении пособий будет учитываться имущество семьи, и действовать правило «нулевого дохода».





В пресс-службе Минтруда РБ уточнили, что если при назначении пособия в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет 5339,5 рублей, среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума на душу населения, то размер пособия будет увеличен до 75 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка — до 8009,25 рублей. При этом если при назначении пособия в размере 75 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума на душу населения, пособие будет назначено в размере ста процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка — 10679 рублей.





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