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На строительство Восточного выезда в Уфе потребуется еще больше средств

На строительство Восточного выезда в Уфе потребуется еще больше средств

09:06, 18 мар 2022

Глава республики сообщил, что стоимость проекта по строительству Восточного выезда в Уфе увеличится из-за роста цен на стройматериалы. Чтобы определить конечную сумму, необходимо вновь пройти экспертизу. В планах у Радия Хабирова также добиться бесперебойной поставки материалов.

— Сейчас республика готовит обращение в правительство России — просим рассмотреть возможность того, чтобы российские производители отпускали стройматериалы для крупнейших инфраструктурных проектов страны по фиксированным ценам, — сообщил глава региона.

Восточный выезд готов уже на 38%, строительство продолжается. Глава республики отметил, что это важный для региона и столицы проект, который позволит решить ряд проблем.


— Мы не просто строим тоннель и мост через реку Уфу — мы решаем серьезные проблемы. Разгружаем основные артерии города, уводя транзитные потоки. Получаем прямой выход на так называемое Зауфимье, развитие которого прежде сдерживалось в том числе из-за плохой транспортной доступности. Когда два года назад мы возобновляли стройку, мы сказали себе, что больше никогда ее не остановим. Так и будет. Двигаемся дальше, — подытожил глава республики.

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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа
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