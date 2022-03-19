Иностранные компании не планируют покидать рынок АПК в Башкирии

09:33, 19 мар 2022

Как в период санкций намерены действовать аграрии? Об этом журналистам рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ Ильшат Фазрахманов.







— На уровне правительства у нас проводится работа в рамках антикризисного штаба — взаимодействие правительства с агробизнесом. На федеральном уровне только что закончился оперативный штаб по продовольственной безопасности и по подготовке к весенне-полевым работам. Кризис, который сегодня существует или только зарождается, открывает для аграриев новые возможности. Мы должны в первую очередь увеличить производство сырья, из него получить продукты питания и занять рынки — в республике и за пределами нашей страны, — высказался заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Он отметил, что перспективы развития АПК будут обсуждены на Международной выставке «Агрокомплекс-2022», которая пройдет с 22 по 25 марта в Уфе. На ней будет дан старт весеннее-полевым работам в республике.



— И в прошлом, и в позапрошлом годах, как бы сложно ни было, мы все выставки провели, — уточнил вице-премьер и добавил, что на протяжении многих лет на выставки приезжают аграрии. — «Агрокомплекс-2022» все равно будет, его обязательно проведем перед началом весенне-полевых работ.



Глава ведомства обозначил несколько направлений весенне-полевых работ, в том числе подготовку семенного материала, обеспечение хозяйства удобрениями.



Башкирия на 100 процентов обеспечена семенами, их нужно перераспределить между сельскими районами. В частности, снабдить семенами районы Зауралья и северной части республики, в которых наблюдается дефицит посевочного материала из-за засухи в прошлом году. На решение этой задачи нужно выделить из бюджета республики 261 миллион рублей — произвести предоплату доставки зерна.





— Пока есть зависимость от семян зарубежных компаний. Речь о семенах технических культур — сахарной свеклы, сои, кукурузы и небольшом объеме семян подсолнечника. 60 процентов семян технических и масленичных культур у нас находится на складах, еще 40 процентов законтрактованы. Часть западных компаний вернули предоплату, и мы направили ее на приобретение российских семян. 100 процентов семян технических и масленичных культур до 15 апреля обеспечим, — проинформировал Ильшат Фазрахманов. Он заверил, что минеральными удобрениями все аграрии будут обеспечены. Заявки от аграриев получены, и в ближайшее время будут поставки карбамида и селитры от предприятий Салавата и Мелеуза. Такая же благополучная ситуация складывается и по закупке средств защиты растений.



— Для того чтобы все это купить, нужны деньги. На сегодняшний день цена вопроса составляет 21 миллиард рублей. Когда я начинал работать, сумма составляла менее 10 миллиардов. Сегодня нужно более 20 миллиардов рублей, чтобы засеять поля. В прошлую пятницу нам открыли льготные лимиты на 750 миллионов рублей, чтобы наши аграрии получили кредиты по ставке меньше пяти процентов годовых. На сегодняшний день сохраняется льготная ставка кредитования аграриев на период весенне-полевых работ, — сказал заместитель премьер-министра и сообщил, что до 31 августа введен запрет на вывоз из России в страны ЕврАзЭС сахара и пшеницы, чтобы устранить ажиотаж, который возник на рынке.



— Цены на пшеницу на мировом рынке выросли. Они доходят до 500 долларов за тонну. Это очень высокая цена для аграриев, но пока внутренний рынок стабилен. Сейчас цена на пшеницу составляет 16 000 — 19 000 рублей за тонну. Вчера на Санкт-Петербургской бирже контрактовали по 47 тысяч рублей за тонну. Дальше цена будет падать — будем радоваться, а она будет уменьшаться, — продолжил он.



Вице-премьер отметил, что иностранные продовольственные компании не планируют уходить с рынка. По его словам, компания «Пепсико» функционирует в прежнем режиме. В Стерлитамаке компания «Хайнекен» работает без изменений. Разговор состоялся с руководством компании «Эфес», менеджмент не видит никаких проблем для продолжения производственной деятельности. Наоборот, французская компания «Савенсия» не отказалась от своих намерений и планирует в апреле начать строительство в Белебее второго молзавода.





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Фото: pexels