Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В России с 1 апреля 2022 года проиндексируют пенсии

В России с 1 апреля 2022 года проиндексируют пенсии

20:43, 19 мар 2022

Минтруд России сообщил, что социальные пенсии россиян вырастут уже с 1 апреля. Выплаты будут увеличены на 8,6 процента.

Индексация коснется четырех миллионов человек. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано.

«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6 процента. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу», — говорится в пресс-релизе Минтруда. В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

В министерстве также сообщили, что сейчас идет проработка параметров дополнительного увеличения пенсий и пособий. Такое поручение дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.


Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут увеличены все социальные выплаты. 

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, — отметил главу государства. — Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии».

Читайте также:

В России выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
Читайте также

С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Общество в Башкирии
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Стал известен размер пенсии в 2020 году в России
Экономика в Башкирии
Стал известен размер пенсии в 2020 году в России
ПФР разъяснил, у кого с 1 апреля вырастет пенсия
Экономика в Башкирии
ПФР разъяснил, у кого с 1 апреля вырастет пенсия
Россиянам на 6,1 процента проиндексируют социальные пенсии
Экономика в Башкирии
Россиянам на 6,1 процента проиндексируют социальные пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: