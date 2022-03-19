В России с 1 апреля 2022 года проиндексируют пенсии

20:43, 19 мар 2022

Минтруд России сообщил, что социальные пенсии россиян вырастут уже с 1 апреля. Выплаты будут увеличены на 8,6 процента.



Индексация коснется четырех миллионов человек. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано.







«Индексация социальных пенсий в 2022 году составит 8,6 процента. Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу», — говорится в пресс-релизе Минтруда. В министерстве напомнили, что индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.



В министерстве также сообщили, что сейчас идет проработка параметров дополнительного увеличения пенсий и пособий. Такое поручение дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.





Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут увеличены все социальные выплаты.



«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, — отметил главу государства. — Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии».

Читайте также: В России выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru