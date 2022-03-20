Власти России будут платить компаниям трудоустроившим молодежь

12:52, 20 мар 2022

Российским компаниям будут платить субсидии за трудоустройство молодежи. Об этом сообщили в правительстве РФ.







«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ.



Речь идет о выпускниках вузов и колледжей без опыта работы, молодежи без среднего профессионального или высшего образования, инвалидах, детях-сиротах, а также родителях несовершеннолетних детей. Субсидии будут положены компаниям за трудоустройство граждан до 30 лет.





Сумма субсидии составит три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, а также суммы страховых взносов и количества трудоустроенных. Для получения поддержки работодателю нужно будет обратиться в центр занятости, а затем отправить заявление в фонд социального страхования.





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