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В Башкирии хотят запустить мебельное производство за 100 млн рублей

В Башкирии хотят запустить мебельное производство за 100 млн рублей

12:17, 21 мар 2022

На территории индустриального парка «Уфимский» планируется создать новое предприятие. Инвестор намерен открыть производство мебели.

Компания «Современные мебельные технологии» готова вложить в реализацию проекта 100 млн рублей. Благодаря этому около 40 человек получат работу, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В настоящее время специалисты Корпорации развития РБ и организации подбирают площадку. Инвестор получит налоговые льготы и выгодные арендные условия.

Ранее сообщалось о том, что иностранные компании не планируют покидать рынок АПК в Башкирии. Об этом журналистам рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ Ильшат Фазрахманов.

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Источник: www.proural.info
Фото: Правительство Башкирии
Теги: Уфа
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