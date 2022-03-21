В Башкирии хотят запустить мебельное производство за 100 млн рублей

12:17, 21 мар 2022

На территории индустриального парка «Уфимский» планируется создать новое предприятие. Инвестор намерен открыть производство мебели.



Компания «Современные мебельные технологии» готова вложить в реализацию проекта 100 млн рублей. Благодаря этому около 40 человек получат работу, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.







В настоящее время специалисты Корпорации развития РБ и организации подбирают площадку. Инвестор получит налоговые льготы и выгодные арендные условия.



Ранее сообщалось о том, что иностранные компании не планируют покидать рынок АПК в Башкирии. Об этом журналистам рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ Ильшат Фазрахманов.





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Фото: Правительство Башкирии