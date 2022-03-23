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В Минтруда рассказали кому и на сколько повысят пенсию с 1 апреля 2022 года

В Минтруда рассказали кому и на сколько повысят пенсию с 1 апреля 2022 года

08:42, 23 мар 2022

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в России будут проиндексированы на 8,6%, объявило Министерство труда и социальной защиты. Кто именно попадет под повышение и смогут ли получить надбавку работающие пенсионеры, разбираем вместе с юристом.

— Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, — пояснил юрист Андрей Конышев. — Но им всё равно положена пенсия либо по старости, либо по инвалидности, либо по потере кормильца.

Те же, кто получает страховую пенсию, то есть люди с достаточным для этого трудовым стажем, уже получили свою индексацию на 8,6% с 1 января 2022 года. С той же даты и на такую же величину были подняты военные пенсии.

Также надбавку с 1 апреля получат пенсионеры по государственному пенсионному обеспечению, так называемые федеральные льготники. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.


Работающие же пенсионеры, какой бы у них ни был стаж, в этом году остались без индексации: они не получили прибавку ни в январе, не получат и в апреле, отметил Андрей Конышев.

Законом предусмотрена индексация страховых пенсий ежегодно с 1 января на показатель инфляции за прошлый год, а социальные пенсии индексируются каждый год с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума. Как отмечает Минтруд, в этом году планировалось поднять социальные пенсии только на 7,7%, соразмерно соотношению прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к 2020-му, но с учетом индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6% их решили поднять на столько же. Пересчитать показатели правительству поручил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта.

— Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка 4 миллионов граждан, отчитались в Минтруде.

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Источник: ufa1.ru
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