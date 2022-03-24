В Башкирии хотят построить мини-птицеферму

18:17, 24 мар 2022

Заседания координационного совета по предпринимательству, еженедельно проводимые у главы администрации Хайбуллинского района Рустама Шарипова, направлены на развитие бизнеса в районе, выполнение показателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».







На очередном заседании «Предпринимательского часа» был рассмотрен проект молодого предпринимателя Азамата Аблаева, который планирует открыть современную и экологичную мини-птицеферму на 2000 голов кур в селе Бурибай.



Проект предполагает строительство птицефермы со всеми коммуникациями, которая будет приносить 250-300 яиц в год с каждой птицы. Реализация проекта, по словам предпринимателя, послужит созданию от четырех и более рабочих мест при расширении производства.





На сегодняшний день Азамат Аблаев является директором ООО «Регион Минерал Инвест». Данная организация владеет ООО «Столовая», заказчик которой — АО «Бурибаевский ГОК». Большой спрос на данный вид продукции и подтолкнул предпринимателя на идею создания птицефермы. Покупать продукцию местного производства смогут и другие жители района.



По итогам заседания участникам предпринимательского часа было поручено проработать предложения по вариантам оказания государственной поддержки инвестиционному проекту.

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Фото: pexels