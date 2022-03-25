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В Башкирии может появиться завод по изготовлению витамина В2

В Башкирии может появиться завод по изготовлению витамина В2

10:36, 25 мар 2022

Завод по изготовлению витамина В2 (рибофлавин) намерены построить на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Данный инвестиционный проект был рассмотрен на заседании экспертного совета этой особой экономической зоны. По результатам рассмотрения бизнес-план проекта получил высокую оценку экспертов и был рекомендован к реализации. Сообщается, что руководство предприятия намерено построить завод общей мощностью 900 тонн витамина В2 (рибофлавин) ежегодно. Ввести в эксплуатацию завод планируется в четвертом квартале 2024 года. На реализацию данного проекта планируется направить около 1,4 млрд рублей и создать 27 новых рабочих мест.

На предприятии намерены выпускать как кормовую, так и пищевую (фармацевтическую) марки рибофлавина. При этом проект полностью ориентирован на потребление отечественных компонентов.


Отмечается, что в ходе его реализации не будет оказываться негативного экологического воздействия на окружающую среду, поскольку предусматривается микробиологический способ получения продукции. Сообщается, что данный проект является уникальным, поскольку не имеет аналогов в России: витамин В2 и весь рибофлавин сейчас является импортным.

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Источник: regnum.ru
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