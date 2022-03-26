В Башкирии сократят финансирование нескольких региональных проектов
08:33, 26 мар 2022
На оперативном совещании в правительстве РБ сообщили о снижении расходов на ряд региональных проектов.
— В связи с секвестром расходов мы снимаем 116 миллионов рублей с ремонта подъездов. Пока предварительно. Еще 100 миллионов мы предлагаем снять с ремонта крыш в небольших двухэтажных домах, — заявил и.о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев.
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил и.о. министра ЖКХ республики и глав муниципалитетов держать на контроле исполнение программы ремонта подъездов и дворов.
— Программы ремонта подъездов уже реализовываются. Мне прислали фото, где подъезды сделали. Неплохо. Вроде научились делать. Поэтому внимательно следите за ремонтом подъездов. С капремонтом тоже, вроде, шевелиться начали. Но меня волнует ваша готовность к ремонту дворов, потому что на них выделили много денег, — заявил Радий Хабиров.